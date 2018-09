Prandelli: "Fiorentina, Chiesa super. Arbitri? Sfortuna a San Siro"

© foto di Federico De Luca

L’ex tecnico della Fiorentina Cesare Prandelli è intervenuto oggi ai microfoni di Lady Radio per parlare di Fiorentina: “La sensazione è che la Fiorentina abbia disputato una grande partita a Milano con ordine, equilibrio e voglia di vincere. Rimani perplesso di fronte ad un rigore come quello concesso all’Inter. Se lo rivedi mille volte è quasi impossibile pensare che Hugo l’abbia toccata col polpastrello. La doppia ammonizione per Asamoah c’era ed era più facile da individuare. Il rigore su Chiesa? Non mi sembra clamoroso, come invece è il rigore dato all’Inter. Il furto di Monaco in Champions? In quel momento provai tanta rabbia e delusione e la consapevolezza che i potenti erano potenti. A Monaco senza quel gol forse tutti noi avremmo scritto un’altra storia. In questo momento i tifosi devono essere orgogliosi della squadra per come ha giocato a San Siro. E’ chiaro che a livello di potere le società contano, con la presenza dichiarazioni e comportamenti. La gara di Milano? Di buono ho visto l’atteggiamento propositivo della squadra. Hanno tutti entusiasmo e si stanno valorizzando nei ruoli, anche chi è adattato. La squadra è molto equilibrata. Balza all’occhio un super Chiesa, uno dei giocatori più forti degli ultimi anni. Ha personalità, tecnica e fantasia, anche se è ancora giovane. Simeone mi piace perché lotta, ha capacità tecnica. Non deve pensare tanto al gol, ma continuare a lavorare come sta facendo e le reti arriveranno".