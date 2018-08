Prandelli su CR7: "Nel 2003 dissi al Parma di prenderlo subito"

© foto di Federico De Luca

Cesare Prandelli, tecnico del Parma che nel 2003 fu a un passo dall'ingaggio di Cristiano Ronaldo per 12 milioni di euro dallo Sporting, ha parlato a Sportmediaset a pochi giorni dalla sfida tra i ducali e la Juventus di CR7. "Ricordo l'entusiasmo del ds Doriano Tosi e quando il presidente Tanzi mi chiese un parere dissi subito che l'affare andava fatto. Ai tempi non c'era sentore di quello che poi sarebbe successo, fatto sta che comunque il presidente forse preferì non spendere quei soldi. Io ricordo invece benissimo l'entusiasmo del ds Tosi, un entusiasmo che aveva coinvolto tutti: arrivò nello spogliatoio dicendo che stava per chiudere la trattativa, mi fidavo...". Poi invece, dopo un amichevole giocata dallo Sporting proprio contro lo United, Ronaldo finì al Manchester per 15 milioni: "Noi non chiudemmo l'affare e finì così. Rimpianti? No, però tutte le volte che lo vedevo giocare e segnare...".