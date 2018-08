Preliminari Champions League, le partite in programma per oggi

Sirene di mercato per Antonio Floro Flores. L’attaccante che si è da poco svincolato dal Chievo Verona, è un’idea del Crotone. Ci sono stati dei contatti. Floro Flores nei pensieri di Stroppa. E sullo sfondo Livorno, Spezia e Pescara...

TMW - Crotone, contatto per Floro Flores

Le partite in programma: 21:00 Ajax (Ned)-Dyn. Kyiv (Ukr) 21:00 MOL Vidi (Hun)-AEK (Gre) 21:00 Young Boys (Sui)-Din. Zagabria (Cro)

Oggi si torna in campo per disputare alcune partite dei preliminari di Champions League, ecco il programma completo:

