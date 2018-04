Premier, Carroll salva il West Ham: 1-1 con lo Stoke al 91'

© foto di Imago/Image Sport

Pareggio in extremis del West Ham nel posticipo della 33ma giornata della Premier League con lo Stoke City. Gli ospiti erano passati in vantaggio al 79' con Peter Crouch, ma al 91' Carroll ha evitato agli Hammers la quindicesima sconfitta stagionale. Lo Stoke agguanta il Southampton in penultima posizione, mentre il West Ham si porta in tredicesima piazza, raggiungendo Brighton e Huddersfield.