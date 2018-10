Premio alla carriera ad Antonio Caliendo: “Ho ancora tanta passione”

Una vita per il calcio. Il calcio, la sua vita. Antonio Caliendo è stato premiato da FTA per la quarta edizione del premio “Una vita per il calcio” nel corso de La Marsa Football Conference a Palermo. Nella foto il momento della consegna del riconoscimento. Dopo Massimo Moratti, Emiliano Mondonico e Giorgio Perinetti, è toccato a Caliendo ricevere il prestigioso premio. “Ho dedicato la mia vita al calcio e ho ancora tanta passione”, ha dichiarato Caliendo che poi ha tenuto a precisare sul Modena: “Sono diventato presidente per fare un favore ad un amico, è una cosa che non rifarei. Crespo? Una delusione, umana e professionale”.