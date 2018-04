Premio Bearzot: Di Francesco o Inzaghi? Domani l'annuncio

Domani scelta vincitore riconoscimento organizzato dall'Us Acli

(ANSA) - ROMA, 12 APR - Dall'Europa alla stracittadina: per la vittoria finale del premio Bearzot è derby fra l'allenatore della Roma, Eusebio Di Francesco, e quello della Lazio, Simone Inzaghi. Sono loro i due principali indiziati a raccogliere l'eredità di Maurizio Sarri, premiato lo scorso anno. Non va però sottovalutata la candidatura del tecnico dello Zenit San Pietroburgo, Roberto Mancini. Dopo una prima selezione, in cui i protagonisti sono stati gli appassionati, votando online, domani si alza il sipario con la scelta del vincitore del riconoscimento organizzato dall'Us Acli, in collaborazione con la Figc. Si comincerà domattina nella sede dell'Us Acli con la riunione e la scelta della giuria, presieduta dal commissario straordinario della Figc, Roberto Fabbricini. L'annuncio ufficiale verrà formalizzato in una conferenza stampa alle 15 di domani, nella sede della Figc. Per l'edizione 2018, inoltre, il premio Bearzot verrà arricchito dal riconoscimento alla memoria di Stefano Farina, l'arbitro scomparso il 23 maggio 2017.