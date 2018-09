Pres. Pink Bari: “Accettiamo la sfida di rappresentare la Puglia in A”

Nella giornata di ieri la Pink Bari, club che milita in Serie A femminile, ha presentato la nuova maglia per la stagione che sarà sponsorizzata dalla Regione Puglia con la scritta “#WeareinPuglia” ben in evidenza sulle casacche. “Sentiamo il peso della responsabilità di essere l’unica realtà calcistica di serie A della città di Bari e della regione, ma accettiamo volentieri la sfida. Dopo la salvezza dello scorso anno e uno storico scudetto con la Primavera siamo pronte a migliorare ancora e tenere alto il vessillo della Puglia calcistica e sportiva in Italia. Siamo un club ambizioso che non ha paura di investire sul talento made in Puglia e sfidare l'agguerrita concorrenza delle società settentrionali. - ha spiegato in conferenza stampa la presidente Alessandra Signorile, seduta accanto al presidente della regione Emiliano, come riporta L Football - La collaborazione con la Regione Puglia che ha voluto renderci ambasciatrici delle bellezze e delle risorse del territorio pugliese, rappresenta uno stimolo in più per confermarci ai massimi livelli e per valorizzare le potenzialità dei tecnici e delle giovani giocatrici nostrane”.

Michele Emiliano con orgoglio indosseremo i colori della nostra puglia #WeAreInPuglia! WeAreinPuglia Pubblicato da Pink Bari Calcio Femminile su Mercoledì 5 settembre 2018