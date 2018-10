Presidenza FIGC, Tommasi: "AIC compatta ma nessun candidato"

N.1 Assocalciatori, convocheremo un direttivo per discuterne

Fonte: ANSA

foto ANSA

(ANSA) - MILANO, 1 OTT - "Non ci sono ad oggi candidati dell'Aic per la presidenza della Federcalcio, nell'assemblea di oggi non abbiamo espresso alcun nome e probabilmente non lo faremo. Lunedì convocheremo un direttivo e affronteremo il tema in quel giorno, che coinciderà con il termine ultimo previsto per le candidature. Quando sapremo i nomi di chi sarà candidato, discuteremo sul da farsi". Lo ha dichiarato il presidente dell'Assocalciatori Damiano Tommasi, al termine dell'assemblea odierna. Una lunga riunione tra i delegati, di oltre tre ore, in cui le discussioni non sono mancate. "La cosa che vogliamo rimarcare è la compattezza del nostro 20% - ha proseguito Tommasi -. Siamo usciti dalla discussione con le altre componenti visto come è andata, ma quello che abbiamo scritto resta e rimane. Così come resta la nostra disponibilità di essere al tavolo per le riforme".