Primavera 2018-2021, Sportitalia si aggiudica i diritti

Sportitalia si conferma la televisione del grande calcio giovanile italiano e si aggiudica i diritti del Campionato Primavera per il triennio 2018-2021 che saranno assegnati nelle prossime ore dalla Lega Serie A dopo regolare bando.

La migliore busta pervenuta è stata quella di Sportitalia (emittente disponibile in chiaro sul canale 60 del digitale terrestre e al canale 225 del bouquet satellitare Sky) che proseguirà il suo progetto editoriale dopo tre anni di grandi ascolti legati al torneo Primavera. L’emittente diretta da Michele Criscitiello si è aggiudicata il pacchetto in esclusiva di Campionato, Final Six, Coppa Italia e Supercoppa.

La grande novità rispetto al passato è che la stagione avrà una copertura totale di tutte le partite: circa 240. Tutto sarà visibile sulle frequenze di Sportitalia.

“E’ stato per noi un grande sforzo ma volevamo continuare il nostro progetto editoriale, legato alla Primavera, iniziato tre anni fa – ha commentato Michele Criscitiello -. In queste stagioni abbiamo lavorato molto bene con la Lega Serie A e aver vinto questo bando è motivo di soddisfazione. Avremo una copertura di tutte le partite: circa 240. Molte trasmesse in diretta, dal venerdì al lunedì, alcune per esigenze di palinsesto in leggera differita. L’obiettivo è di trasmettere ogni giorno una partita di Primavera, che sia Campionato o Coppa Italia. Le produzioni saranno in HD e, per la prima volta nella storia, ci sarà una copertura in chiaro totale del campionato giovanile più bello in Italia. Infine- chiude Criscitiello- la Primavera è un format che va trasmesso in chiaro, accessibile a tutti. Per questo siamo felici di dare continuità al progetto. Senza tralasciare che trasmetteremo per altri due anni anche la Lega Pro”.

Sportitalia, disponibile in chiaro sul canale 60 del digitale terrestre e al canale 225 del bouquet satellitare Sky, è la tv che dà volto e voce alla vera passione per il calcio. Le piazze storiche del pallone, i migliori talenti giovanili con il campionato Primavera e le sfide infuocate sui campi della Serie C. Dopo il calciomercato, ecco la grande scommessa sul territorio. Sportitalia, la tv del calcio vero.