Pro Piacenza, Maccoppi: "Sarà emozionante affrontare il magico Piace"

© foto di TuttoLegaPro.com

Il neo tecnico della Pro Piacenza Stefano Maccoppi ha parlato ai microfoni di Sportpiacenza.it in vista del derby cittadino contro la squadra biancorossa dove ha a lungo militato scrivendo pagine importanti della sua storia: “La sfida l'abbiamo accettata in due, io e Mino (Lucci altro ex Piacenza), trovando l'accordo solo per queste tre partite che mancano ovvero Piacenza, Arzachena e Lucchese. La prima sfida sarà contro il nostro magico Piace, ma ora vestiamo un'altra maglia e dobbiamo pensare a fare bene il nostro lavoro nonostante il carico d'emozione che proveremo al momento dell'ingresso in campo. - continua Maccoppi – Questa squadra meritava di salvarsi molto prima, ma purtroppo è caduta in questo trend negativo e dobbiamo uscirne col lavoro, i giocatori devono scendere in campo liberi e felici di giocare, per il resto non aspettatevi grandi stravolgimenti”.