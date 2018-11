Processo Treni del Gol: FIGC e Lega B saranno parte civile

Figc, Lega B e la società di scommesse SK365 Malta limited sono state ammessa quale parte civile al processo Treni del Gol. Esclusi invece una trentina di tifosi abbonati allo stadio. Questi in estrema sintesi i fatti che hanno caratterizzato la prima udienza di questa mattina sul presunto acquisto di partite finalizzate a salvare il Calcio Catania dalla retrocessione dalla Serie B nella stagione 2014/15. Tra gli imputati anche il proprietario della società, Antonino Pulvirenti, e l’ex ad Pablo Cosentino. Il reato contestato al club è di responsabilità amministrativa derivante dal reato di associazione per delinquere finalizzata alla frode sportiva, per gli imputati per associazione a delinquere e plurimi episodi di frode sportiva. Sono sei le gare al centro dell’inchiesta e che, secondo l’accusa, sarebbero state pilotate per tentare di permettere alla squadra rosso-azzurra di non retrocedere in Lega Pro. La prossima udienza è stata fissata per il 12 marzo 2019.