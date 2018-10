Processo 'ndrangheta Aemilia': Iaquinta condannato a 2 anni. Il padre a 19

Milan, sogno Thiago Silva ma è meglio non illudersi

Milan, per Bonaventura infiammazione al ginocchio sinistro

E' Inter-Juventus anche sul mercato: duello per il gioiello viola Chiesa

Milan, ballottaggio Bakayoko-Kessie per affiancare Biglia col Genoa

Dolcetto o scherzetto? Pastore, acquistato per brillare come a Palermo

Batistuta: "Volevo fare il dirigente alla Fiorentina ma non rientro nei piani"

Dolcetto o scherzetto? Vidal, "scippo" del Barça per scaldare la panchina

Dolcetto o scherzetto? Pjaca, telenovela estiva che non ha mai inciso

Chiellini risponde a Mou: "Ad Harvard, ma per un master in economia"

Empoli, Krunic verso la gara col Napoli: "Voglio diventare come Zielinski"

Iaquinta dopo la condanna: "Soffro come un cane. Non ho fatto nulla"

Inter e Juve, non solo Chiesa: sarà sfida anche per Piatek e Martial

Dolcetto o scherzetto? Badelj, il parametro zero che deve ancora inserirsi

Dolcetto o scherzetto? Kepa, gli 80 milioni non pesano. E Sarri gongola

Samp, l'Inter continua a monitorare Andersen. E' in vantaggio sulla Juve

L'ex attaccante Vincenzo Iaquinta - riporta 'Tgcom.24' - è stato condannato a due anni nel processo di 'ndrangheta "Aemilia". Per lui la Dda aveva chiesto sei anni per reati relativi alle armi con l'aggravante mafiosa. Il padre dell'ex calciatore, Giuseppe, accusato di associazione mafiosa, è stato condannato invece a 19 anni. "Vergogna, ridicoli", hanno urlato nell'aula del tribunale padre e figlio alla lettura della sentenza.

Invio richiesta in corso...

Utilizzo dei Cookie

PROSEGUO

Utilizziamo cookie, anche di terze parti, per migliorare l'esperienza di navigazione e per inviarti messaggi promozionali personalizzati.Proseguendo con la navigazione acconsenti al loro uso in conformità alla nostra Cookie Policy