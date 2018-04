Prodezza di Payet, Batshuayi impazzisce su Twitter: "Come la Gioconda"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il gol di Dimitri Payet potrebbe significare per l'Olympique Marsiglia il passaggio alla semifinale di Europa League. Ma anche in caso contrario rimarrebbe comunque uno dei più belli dell'intera competizione. Con un estimatore particolare: Michy Batshuayi, attaccante oggi al Borussia Dortmund, che su Twitter è letteralmente impazzito dopo aver visto la prodezza del suo ex compagno di squadra. Con paragoni importanti: "Il suo esterno incredibile è come la Gioconda".

C’est la joconde son exter incroyable 😍😍😍😍😍😍 — Michy Batshuayi (@mbatshuayi) 12 aprile 2018

DIMITRI JE TAIME OLALA — Michy Batshuayi (@mbatshuayi) 12 aprile 2018