Protezione Civile, rettifica sui nuovi guariti e i nuovi decessi: 1.780 i primi, 78 i secondi

Rettifica della Protezione Civile circa la comunicazione dei nuovi guariti dal Coronavirus in Italia: sarebbero 1.780, e non 1.789, per un totale di 174.865 guariti/dimessi dall'inizio dell'epidemia. Rispetto a ieri, inoltre, i nuovi deceduti sono 78 e non 76 (nel numero complessivo sono conteggiati anche 23 decessi comunicati dalla Regione Lazio, ma riferiti ai mesi di marzo e aprile).

Il decremento di positivi tra ieri e oggi è quindi pari a -1.512 e non -1.519.