Pruzzo: "Allegri ha sbagliato e ha colpe. Formazione non all'altezza"

Roberto Pruzzo, ex attaccante, ha parlato ai microfoni di Radio Radio dopo la vittoria della Lazio contro la Juventus in Supercoppa: "Non so che scelte abbia fatto Allegri, a mio avviso discutibili. Questo non vuol dire che la Lazio non abbia meritato, anche se nei primi 5 minuti i biancocelesti avrebbero potuto prendere gol e le cose sarebbero cambiate. Il tecnico bianconero ha però avuto molte colpe, ha mandato in campo una formazione non all'altezza".