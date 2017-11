"Confido molto nella Svezia perché spero siano davvero scarsi e che non ci creino i problemi. Anche con un po' di fisicità possono crearci problemi. L'Itali vista finora ha avuto problemi anche contro formazioni di terza o quarta fascia. L'unica speranza è che i nostri migliori giocatori siano in condizione", questo il pensiero di Roberto Pruzzo, voce di Radio Radio, in vista della doppia sfida dell'Italia contro la Svezia.