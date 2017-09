Pruzzo: "Italia, Ventura è il primo responsabile della sconfitta"

© foto di Giacomo Falsini

Ospite come di consueto di Radio Radio, l'ex centravanti della Roma Roberto Pruzzo commenta la sconfitta per 3-0 patita dall'Italia contro la Spagna: "Avevo detto di non improvvisare, c'è stata la presunzione di affrontare una partita del genere con uno schieramento inappropriato. Così ti consegni all'avversario, sguarnendo il centrocampo e lasciando il pallino del gioco. Io credo che Ventura abbia sottovalutato l'avversario, e questo è stato il risultato finale. Poi, Barzagli è stato una colonna della squadra ma servono alternative".