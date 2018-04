Pruzzo: "La Roma a 21 punti dalla Juve è veramente triste"

© foto di Giacomo Falsini

Ospite di Radio Radio, l'ex attaccante della Roma Roberto Pruzzo ha parlato del campionato e della distanza della Roma dalla Juventus: "La Roma e l’Inter mi hanno deluso davvero. Basta con questa storia del giocare bene e creare occasioni, nel calcio serve fare un gol in più dell’avversario. Ventuno punti dalla Juve, è veramente triste. La Roma non mi dà più l’idea di gruppo, mi sembra che chiunque vada per conto suo. Avevo sentito che l’obiettivo di Di Francesco era battere la Fiorentina, a me non è sembrato. I giocatori che dovrebbero essere trascinatori fanno molta fatica. Vincere col Barcellona sarebbe una bella iniezione di fiducia per il derby”.