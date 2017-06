Pruzzo sul futuro di Donnarumma: "Il Milan farà di tutto per tenerlo"

© foto di Mourad Balti Touati/Photoviews

Roberto Pruzzo, storico ex attaccante della Roma ma anche della Nazionale, ha parlato del futuro di Donnarumma a Radio Radio: "Da una parte si legge una cosa, dall'altra ne leggo un'altra. Aspettiamo notizie sicure. Il Milan giustamente proverà a trovare l'accordo per evitare di spendere su un altro giocatore, fa bene a provarle tutte. Credo che sia un portiere appetibile per le più grandi squadre d'Europa che si staranno muovendo sicuramente. Non so dirti come andrà a finire. Non penso che si sia allontanato rispetto all'altro giorno, ma neanche avvicinato perché Raiola e il giocatore si stanno guardando in giro".