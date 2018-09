E' nata una partnership quinquennale con Socios.com

(ANSA) - ROMA, 12 SET - In tempi di fair-play finanziario e di spese sempre crescenti, niente frena i club nella ricerca di partner economici. Un passo innovativo è stato fatto dal Paris Saint-Germain, che ha annunciato di avere firmato una partnership con la società Socios.com, specializzata in criptovaluta, vale a dire moneta virtuale, sotto forma di chip. L'accordo ha durata quinquennale e porterà al club parigino 2,5 milioni all'anno. Socios collaborerà con il PSG per sviluppare la prima offerta di chip per i fan e ottimizzare i loro impegni. Il possesso offrirà loro diversi vantaggi, tra cui il diritto di voto durante le consultazioni avviate dal club.