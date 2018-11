Psg, Buffon: "Il Napoli di Ancelotti sta avendo risultati incredibili"

Queste le parole di Gigi Buffon, intervenuto nel pre partita ai microfoni di Sky Sport: "Le squadre di Ancelotti non sorprendono mai, quando a capo di una struttura tecnica trovi un allenatore come lui, con il suo sapere calcistico, esperienza ed intelligenza, sai che quella è una squadre destinata a fare bene e crescere. Io non so se il Napoli sia meglio o peggio degli altri anni, non mi piace fare paragoni, ma vedendo come affronta le partite, ha una consapevolezza diversa, mentre gli altri anni vedevi che sviolinava un gran gioco ma era una squadra precipitosa , che doveva andare sempre al massimo. Carlo ha cambiato qualcosa e sta avendo risultati incredibili. Cavani? Si è allenato con noi, non gli ho chiesto se abbia ritrovato il 100% della condizione, ma già il fatto che sia qui mi fa ben sperare".