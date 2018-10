PSG, buone notizie per Tuchel: Dani Alves torna in gruppo

© foto di Insidefoto/Image Sport

Buone notizie per il Paris Saint-Germain. Ieri, infatti, è tornato in gruppo, dopo oltre cinque mesi, il terzino brasiliano Dani Alves. L'ex Barcellona e Juventus si era infortunato al ginocchio destro durante la finale di Coppa di Francia contro il Les Herbiers e ha saltato il Mondiale. Insieme a lui si è rivisto anche Thiago Silva, che dovrebbe tornare a disposizione per la sfida contro il Lille in programma venerdì.