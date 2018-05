PSG, Emery: "Meritavamo la vittoria. Coppa di Francia importante per noi"

© foto di Panoramic/Insidefoto/Image Sport

Unai Emery, tecnico del PSG, ha analizzato il pari esterno contro l'Amiens: "Meritavamo di vincere. Hanno avuto meno occasioni di noi, è vero che sono stati bravi a sfruttarle, ma sono contento all'ottanta percento della prestazione di oggi. Abbiamo dominato la gara, ma non siamo riusciti a sfruttare le chance create dopo i due gol fatti. Domani ci alleneremo e vedremo come staranno quelli che hanno giocato stasera. Sono soddisfatto di aver visto diversi ragazzi giocare con motivazione e desiderio. La finale della Coppa di Francia di giovedì è importante per noi. Neymar? Lo valuteremo domani".