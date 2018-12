© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

"Sotto una buona stella". Titola così l'edizione online del quotidiano francese L'Equipe dopo la vittoria per 4-1 del Paris Saint-Germain a Belgrado e la conseguente qualificazione alle fasi finali di Champions come prima forza del Gruppo C. A decidere la gara contro la Stella Rossa sono state le reti di Cavani, Neymar, Marquinhos e Mbappé. Di Gobeljic, invece, il gol della bandiera locale.