Puyol: "Barcellona favorito, spero che stasera sia un grande spettacolo"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Carles Puyol, agente e leggenda del Barcellona, ha parlato a Roma TV prima della sfida contro i giallorossi: "La Roma è una buona squadra, il Barcellona è favorito ma non può fidarsi, ogni errore si paga caro. Spero che vinca il Barcellona, ma che sia un grande spettacolo. La Roma deve mantenere il suo modo di giocare e approfittare delle possibilità che avrà, anche se il Barcellona è in un ottimo momento. Messi? Avere il più forte del mondo è sicuramente un vantaggio, ma ci sono tanti altri giocatori che sanno decidere le partite. Il Barcellona resta favorito, ma sarà complicato per i blaugrana se la Roma sfrutterà le sue occasioni. Stanno bene, per cui bisognerà continuare così".