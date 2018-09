Qualificazioni Europei Under 21, le partite in programma

Buone notizie per il Napoli e soprattutto per Faouzi Ghoulam. Il terzino azzurro, si legge sul profilo Twitter della società, ha sostenuto una visita dal professor Mariani a Villa Stuart che ha confermato la completa guarigione del ginocchio operato. Ottime notizie da Villa Stuart....

Le partite in programma per oggi: 15:00 Kazakistan U21-Slovenia U21 17:00 Bosnia-Erzegovina U21-Svizzera U21 17:00 Lituania U21-Georgia U21 17:00 Malta U21-Belgio U21 18:00 Austria U21-Armenia U21 18:00 Bulgaria U21-Francia U21 18:00 Danimarca U21-Finlandia U21 18:00 Polonia U21-Faerøerne U21 18:00 Serbia U21-Macedonia U21 18:00 Turchia U21-Cipro U21 18:00 Ucraina U21-Lettonia U21 18:30 Svezia U21-Ungheria U21 19:00 Galles U21-Liechtenstein U21 19:00 Kosovo U21-Irlanda U21 20:15 Portogallo U21-Romania U21

Tempo di qualificazioni per il Campionato Europeo Under 21. Ecco di seguito il programma delle partite che si disputeranno oggi.

