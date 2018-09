Scavare sul fondo, quando il buio è più profondo degli incubi. L'improvvisata ricostruzione di queste settimane è sintomatica di un movimento in crisi totale. L'eliminazione dal Mondiale di Russia 2018 è la punta di un'iceberg emerso nel 2006 con la vittoria del Mondiale. Dalle stelle...

Sprofondo azzurro: come l'Italia può ripartire da una valle di lacrime

Roma, Florenzi a parte. De Rossi lavora in gruppo

Ponciroli: "Italia mediocre. Mancini non ha colpe"

Beneforti: "Italia, non siamo squadra. Così si retrocede"

Sconcerti: "Italia non è una squadra. Giocatori banali"

Nuno Gomes. "Felice per il Portogallo. CR7? Lo vedrò tifando Fiorentina"

Parma, terapie per Grassi. Ciciretti prosegue con il lavoro personalizzato

De Luca prepara il Milan: "Dudelange squadra non eclatante"

Torino, La Stampa: "Filadelfia, nuove perizie per le zolle"

Europa Uefa Nations League, le partite in programma oggi

Garlando su Gazzetta: "Ce la tiriamo per CR7, ma lasciamo andare Silva"

Terza Coppa Europea, la ECA spinge: la Uefa non si opporrà

Qualificazioni Europei Under 21, le partite in programma

Juventus, pericolo scampato per Pjanic: ok con Sassuolo e Valencia

Inter, ematoma al polpaccio per Lautaro: il Parma si allontana

Le partite in programma per oggi: 15:30 Macedonia U21-Armenia U21 16:00 Lettonia U21-Inghilterra U21 16:30 Slovenia U21-Kazakistan U21 17:30 Finlandia U21-Polonia U21 17:30 Islanda U21-Slovacchia U21 18:00 Azerbaigian U21-Norvegia U21 18:00 Lituania U21-Danimarca U21 18:00 Romania U21-Bosnia-Erzegovina U21 18:00 Ucraina U21-Andorra U21 18:00 Ungheria U21-Belgio U21 18:30 Olanda U21-Scozia U21 18:30 Svezia U21-Turchia U21 18:30 Svizzera U21-Liechtenstein U21 18:45 Spagna U21-Irlanda del Nord U21 19:00 Galles U21-Portogallo U21 19:00 Irlanda U21-Germania U21 19:00 Russia U21-Serbia U21 20:00 Gibraltar U21-Austria U21 20:30 Montenegro U21-Bulgaria U21 20:45 Francia U21-Lussemburgo U21

Tempo di qualificazioni per il Campionato Europeo Under 21. Ecco di seguito il programma delle partite che si disputeranno oggi.

Invio richiesta in corso...

Utilizzo dei Cookie

PROSEGUO

Utilizziamo cookie, anche di terze parti, per migliorare l'esperienza di navigazione e per inviarti messaggi promozionali personalizzati.Proseguendo con la navigazione acconsenti al loro uso in conformità alla nostra Cookie Policy