Qualificazioni Europeo Under 21: Italia con Svezia e Islanda nel Gruppo 1

Sorteggio tutto sommato morbido per l'Italia, inserita nel Gruppo 1 di qualificazione agli Europei di Ungheria e Slovenia del 2021: gli azzurrini di Di Biagio se la giocheranno con la Svezia, presumibilmente, per il primo posto, mentre Islanda e Irlanda proveranno a rovinare i piani delle due favorite mentre per Armenia e Lussemburgo sembra esserci in palio solo il penultimo posto. L'urna è stata sicuramente meno benevola per il Portogallo, escluso peraltro dalla fase finale dell'Europeo italiano, che dovrà vedersela con l'Olanda, mentre la Germania sfiderà il Belgio. Tutto facile per per la Spagna, che sul proprio cammino troverà Israele, Montengro, Macedonia, Kazakhstan e Isole Faroe: non esattamente delle corazzate a livello giovanile. Di seguito il sorteggio completo delle qualificazioni all'Europeo del 2021 (si qualificano tutte le prime e due tra le migliori quattro seconde, ndr):