La recente retromarcia della Lega di A sul 'Boxing Day' rischia di avere degli effetti anche sulle date del prossimo mercato. La Gazzetta dello Sport si interroga sulle date di chiusura del calciomercato estivo e su quello invernale di gennaio 2020: il campionato inizierà il 24 agosto e bisognerà decidere se chiudere la sessione il giorno antecedente la prima gara di Serie A oppure se andare avanti fino al 31 agosto. A gennaio è già certo che l’apertura delle liste di trasferimento si accavallerà con la ripartenza del campionato, ora prevista per il 6 gennaio 2020. Anche per questo motivo nell’ultimo Consiglio della Lega di Serie A s’è stabilito di attenersi alle decisioni degli organi internazionali in materia. In effetti la FIFA (di concerto con l’Uefa) sta lavorando per indicare un periodo il più possibile omogeneo, quantomeno in Europa. Non a caso le norme in vigore si sono sempre adeguate alle esigenze della Champions League, chiudendo le compravendite a ridosso della presentazione delle liste per le competizioni per club dell’Uefa.