Quando il Lecce esonerò Di Francesco. Semeraro: "Fui frettoloso"

Oggi Eusebio Di Francesco è in semifinale di Champions, qualche anno fa però, alla prima esperienza in Serie A, veniva esonerato dal Lecce dopo appena 13 partite. Al Nuovo Quotidiano ne ha parlato il presidente giallorosso dell'epoca Giovanni Semeraro: "L’ho licenziato io, era ancora dicembre, commettendo, evidentemente, alla luce dei fatti, un grave errore. Sono stato frettoloso. Non gli ho dato la possibilità di mettere a frutto le sue idee, il suo lavoro. Mi viene di telefonargli e chiedergli scusa. Quello era anche il Lecce di talenti importanti come Cuadrado e Muriel".