Quaresma: "Io dipinto come bad boy, ma mai avuto problemi coi tecnici"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Intervistato in esclusiva da beIn Sports, Ricardo Quaresma, offensivo ora in forza al Besiktas, ha ripercorso alcuni momenti della sua carriera, raccontando anche della reazione che la sua trivela, gesto tecnico che lo ha reso celebre, provocava agli allenatori di turno: "Alcuni si arrabbiavano e a volte mi chiedevano di crossare normalmente, ma io l'ho sempre fatta. Altri pensavano che non dovevo farlo e me lo chiedevano, ma poi capivano che era normale. Non era una questione di mancanza di rispetto o assenza di concentrazione". L'ex Inter, poi, respinge le dicerie di chi lo ha definito nel corso degli anni un bad boy: " Non ho mai avuto problemi con gli allenatori. Ho sempre avuto la reputazione di cattivo ragazzo, il giocatore che ha causato problemi ovunque. Ma non sono mai stato un grosso problema. Sono una persona diretta: dico quello che devo dire. E quando dici quello che pensi nel calcio, sei il bad boy".