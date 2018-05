Radio, RMC Sport da oggi anche in Toscana

La radio ufficiale di tuttomercatoweb.com da oggi in fm anche in tutta la Toscana

RMC Sport Network sbarca in Toscana: eventi, ospiti e uno show sulla Fiorentina

L’ultima nata del gruppo Radio Monte Carlo sempre in diretta per i grandi avvenimenti sportivi

Sbarca anche in Toscana RMC Sport Network, la nuova talk radio tematica lanciata lo scorso gennaio da Radio Monte Carlo: da giovedi 31 maggio l’emittente, che racconta i grandi eventi sportivi sempre in diretta, sarà ricevibile in tutte le province della regione sui 100 fm e su una serie di frequenze alternative grazie ad una capillare rete di impianti sparsi sul territorio.

Per il panorama editoriale toscano una novità importante che segna l’espansione in una regione strategica di un progetto inedito per il mercato radiofonico nazionale: RMC Sport Network, che in pochi mesi sta conquistando l’attenzione di tifosi e addetti ai lavori, è già presente in FM in Lombardia, Lazio, Piemonte, Liguria, Veneto, Emilia Romagna, Campania, Puglia, Sicilia e Sardegna ma può essere ricevuta ovunque attraverso il sito www.rmcsport.net e con l’apposita App per smartphone e tablet.

L’emittente del gruppo RMC, che oltre a Radio Monte Carlo comprende anche RMC2 e oltre una ventina di canali tematici sul web, si caratterizza per una programmazione sempre in diretta dai tre studi di trasmissione a Milano, Firenze e Roma: grazie alla propria redazione diretta da Niccolò Ceccarini, già giornalista del gruppo Mediaset, e alla partnership con il portale Tuttomercatoweb la radio propone un palinsesto articolato con il racconto dal vivo di tutti grandi avvenimenti sportivi e una serie di rubriche di approfondimento con grandi ospiti e alcune tra le più prestigiose firme del giornalismo italiano. Passione, competenza, tempestività: questi gli ingredienti che ogni giorno danno vita ad un prodotto molto apprezzato in cui il racconto delle gesta sportive (dal calcio al basket, dalla Formula 1 al tennis, dalla MotoGp al volley) si accompagna all’ironia e alla musica. E non mancano focus specifici dedicati alle piazze più importanti del calcio italiano di serie A: è il caso di “Garrisca al Vento”, rubrica di approfondimento interamente dedicata alla Fiorentina a cura della redazione di Firenzeviola.it e con la conduzione di Lorenzo Di Benedetto e Pietro Lazzerini.

Di seguito l’elenco delle principali frequenze su cui è possibile ricevere i programmi di RMC Sport Network:

Arezzo e provincia 100.000MHz - 94.700MHz

Firenze e provincia 100.000MHz – 100.300MHz – 100.900MHz – 94.700MHz

Livorno 100.000MHz

Lucca 100.000MHz

Abetone 100.000MHz

Massa Carrara 100.000MHz

Pisa 100.000MHz

Pistoia 100.000MHz

Siena 94.700MHz

Prato 100.000MHz