Raggi sul nuovo stadio della Roma: "Andiamo avanti spediti"

Attraverso un post su Twitter, il sindaco di Roma, Virginia Raggi, ha parlato dello stadio della Roma, il giorno dopo l'incontro andato in scena in Campidoglio con il presidente giallorosso James Pallotta: "Andiamo avanti a tempi serrati sullo Stadio di Tor di Valle, progetto che porterà 800 milioni di investimenti stranieri sulla città. Una vera opportunità di rilancio per l'economia di Roma e del Paese".