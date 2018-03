Raiola: "Guardiola come persona è uno zero assoluto: codardo e cane"

© foto di Alessio Alaimo

Il famoso Mino Raiola ha rilasciato in'intervista al Daily Mirror denigrando i comportamenti di Pep Guardiola: "Pep Guardiola allenatore è fantastico, come persona è uno zero assoluto. È un codardo, un cane. È il classico prete che ti dice cosa fare. Se il Manchester City dovesse vincere la Champions League quest’anno, questo enfatizzerebbe il fatto di quanto sia bravo come allenatore, ma lo odierei. A Ibrahimovic diceva che se avesse problemi, avrebbe dovuto parlargliene. Ma lo ha sempre ignorato e non lo faceva giocare. Non lo salutava nemmeno. E fece lo stesso anche con Maxwell. A quel punto dissi a Zlatan di parcheggiare la sua Ferrari proprio nel posto designato all’allenatore. Nel 2011, durante la finale di Champions, andai a cercarlo nei corridoi di Wembley. Mi fermò Galliani, fortunatamente per Guardiola”.