Rastelli: "Barella-Inter? Ha le qualità per il salto. Spalletti è un maestro"

Massimo Rastelli lei è l’allenatore che a Cagliari ha lanciato Nicolò Barella, uno degli obiettivi di mercato dell'Inter secondo gli esperti di mercato. Ecco le parole dell'ex tecnico del Cagliari rilasciate a Tuttosport.

Per lui si sprecano i paragoni con Nainggolan.

"Ai ragazzi non bisogna dare etichette che possano diventare un peso. Barella è Barella e stop. Stiamo comunque parlando di un giocatore completo, moderno, che ha una bella gamba, grande muscolatura, che è un ottimo incontrista ma sa pure essere un giocatore tecnico".

Qual è il suo ruolo ideale?

"Nicolò è un’ottima mezzala ma tante volte l’ho impiegato come play e pure lì ha fatto bene, stesso discorso vale per quando ha fatto il trequartista. E in Nazionale ha giocato pure nel centrocampo a due senza risentirne".

Va bene, ma secondo lei dove Barella rende di più?

"La sua modernità, ripeto, sta nel sapersi adattare. Però credo che senta davvero come suo il ruolo di interno a centrocampo".

L’Inter da tempo è sulle tracce di Barella, ritiene che il ragazzo sia pronto per il grande salto?

"Domanda difficile... Per Nicolò sarebbe un salto importante, ma lui ha le qualità per ambire in futuro a giocare a quel livello".

A Milano troverebbe Spalletti...

"Luciano è un maestro. Ha lanciato tanti giovani, li ha plasmati, magari anche cambiando loro di ruolo, e ha fatto le fortune di tanti ragazzi".