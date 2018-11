Ravezzani (Tuttosport): "Brozovic molto meglio di Modric"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Fabio Ravezzani, firma di Tuttosport per l'Inter, nel suo fondo di oggi mette a confronto Marcelo Brozovic, realtà concreta e decisiva dei nerazzurri di Luciano Spalletti, con Luka Modric sogno di mercato della scorsa estate del club meneghino: "C'è un giocatore emblematico della rinascita dell'Inter. Uno che riassume in se tutte le contraddizioni, ma anche le enormi possibilità e il futuro luminoso dell'Inter. Si chiama Marcelo Brozovic: oggi, uno dei 3 migliori centrocampisti del campionato italiano. [...] L'idea eccellente fu di dargli fiducia e il ruolo chiave del centrocampo. Quel ruolo che pochi mesi fa sembrava potesse ricoprire degnamente solo Modric. [...] Oggi, solo 3 mesi dopo, si pone una legittima domanda: servirebbe ancora Modric all'Inter con un Brozovic così? [...] Siamo così sicuri che l'Inter a gennaio o a giugno faccia un buon affare a dar 10 milioni netti per le prossime tre stagioni a Modric? [...] Per farla breve: se il Real proponesse uno scambio alla pari tra Modric e Brozovic, solo un pazzo accetterebbe nei panni dell'Inter. Basta questo per capire".