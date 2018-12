Razzismo, la proposta di Thuram: "Serie A senza calcio per un week-end"

L'ex giocatore della Juventus Lilian Thuram ha parlato del razzismo in Italia e suggerito una soluzione per provare a risolvere il problema: "Sarà perché sono una persona nera o... marrone scuro, se preferite, ma mi sono stancato di questi dibattiti: in presenza di episodi del genere, io chiuderei tutti gli stadi della Serie A per un week-end. Il motivo? Senza partite, gli sportivi italiani sarebbero obbligati a riflettere sul razzismo. Episodi del genere accadevano quando giocavo in Italia, 12 anni dopo la situazione non è cambiata. Non è stato fatto abbastanza, la lotta contro il razzismo in Italia non una priorità, neppure per i politici. Se ci fosse un bianco in un campionato con tutte squadre composte da neri, non succederebbe ciò che è successo a San Siro. Non perché i neri sono più bravi o più buoni ma perché hanno imparato in fretta cosa vuol dire essere discriminati. I calciatori neri zittirebbero i tifosi, reagirebbero", le sue parole riprese da Il Corriere dello Sport.