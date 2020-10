RBN - Bettega: "Giudicare adesso la Juventus di Pirlo sarebbe presuntuoso"

Ai microfoni di Radio Bianconera nel corso della mostra di Salvatore Giglio in onore di Gaetano Scirea è intervenuto l’ex bianconero Roberto Bettega: “Certi valori non tramontano mai, erano valori non del giocatore ma dell’uomo, che sono due cose diverse. Gaetano era quello che conosciamo tutti, la sua immagine calcistica non era diversa da quello che era come ragazzo”.

Sulla Juventus di Pirlo: “Giudicare una squadra con i problemi che hanno avuto tutti nella preparazione, i tempi cortissimi, io credo che sia un po’ presuntuoso. Io non lo sono e quindi aspetto volentieri”.

Su Morata: “È un giocatore duttile, che sa fare molti ruoli e sa stare in molte posizioni in campo. Se è stato riportato a casa vuol dire che può sposarsi con le esigenze di Pirlo”.