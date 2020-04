RBN, Birindelli: "Ho parlato con Chiellini, mi ha raccontato di una situazione irreale"

vedi letture

L’ex giocatore della Juventus Alessandro Birindelli è intervenuto ai microfoni di Radio Bianconera nel corso di ‘Terzo Tempo’: “La Juventus? Ho sentito Chiellini una settimana fa, mi ha raccontato di una situazione abbastanza irreale, per quanto riguarda anche l’attesa dei risultati dei tamponi. Mi parlava dell’attesa per la possibile ripresa dei campionati, ma c’è grande incertezza. Sinceramente l’ultimo pensiero è il campo, in questo momento si pensa di più alle vittime e ai volontari in prima linea”.

Quando si potrà ripartire?



“Io voglio essere ottimista, è giusto che si cominci a pensare già al dopo, quando tutto tornerà alla normalità. Penso che tutti siano d’accordo sulla possibilità di giocare anche in estate, magari ogni tre giorni. Però va detto che anche giocatori e membri dello staff tecnico sono esseri umani. Quando farà caldo si spenderanno molte più energie, col caldo ci sono anche poche ore per riprendersi. Penserei prima a finire i campionati, poi se ci sarà la possibilità di trovare una finestra, magari concludere anche le coppe”.

Clicca sul podcast in calce per la trasmissione completa.