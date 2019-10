RBN, Causio: "Higuain l'attaccante migliore. Inter-Juve sfida aperta"

© foto di Federico De Luca

Ai microfoni di Radio Bianconera, nel corso di ‘Terzo Tempo’, è intervenuto il doppio ex di Inter e Juventus Franco Causio. Ecco l’intervista realizzata da Mirko Di Natale: “Inter-Juventus? Io spero che venga fuori una bella partita. Sarà sicuramente una partita fisica, sulla carta non decide già le sorti del campionato, ma potrebbe dare risposte importanti agli allenatori. La Juve è più tecnica, ha dei giocatori che possono cambiare la gara, dall’altra parte c’è una squadra fisica, che giocando in casa vorrà fare bella figura come il suo allenatore”.

Si vede più la mano di Conte o quella di Sarri? “Io credo che Sarri sta costruendo, la Juve ha cambiato tanti giocatori quest’anno, qualcosa è cambiato. Conte sicuramente si vede già di più, ha dato qualcosa di importante e si è costruito una squadra. Credo che Conte sicuramente abbia inciso di più. Io credo che alla lunga Sarri farà la differenza, la Juve le vince tutte sia contro le piccole che contro le grandi”.

Su Conte grande ex della sfida: “Lui sente tutte le partite, figurarsi quella contro la Juve. Lui tutte le domeniche fa la partita nella partita, ci tiene a fare bella figura”.

Higuain o Dybala? “Io credo che Higuain sia l’attaccante migliore che la Juve ha per stare vicino a Ronaldo. È uni dei migliori attaccanti che ci siano in giro, sta dando dimostrazione di poter fare gol, di essere uomo assist. Se fossi Sarri li farei giocare tutti e tre, Higuain, Dybala e CR7, ma serve anche equilibrio. La Juve ha tanti giocatori bravi, se Sarri si gira in panchina non sbaglia mai”.

Un pronostico: “È una partita aperta, mi auguro che vinca la Juve”.

Su Marchisio: “Tanti giocatori hanno lasciato il segno, io sono sempre dell’idea che i giocatori passano e la società resta. Marchisio ha dato tanto così come tanti altri campioni che sono passati. Gli auguro un futuro importante ancora nel calcio”.