RBN, Moggi: "Juve, contro il Lione nessun problema. A porte chiuse si falsa il campionato"

Intervistato ai microfoni di Radio Bianconera, nel corso di ‘Cose di Calcio’, l’ex dirigente della Juventus Luciano Moggi ha fatto il punto sul momento vissuto dalla Vecchia Signora: “Per lo Scudetto bisogna temere più la Lazio o l’Inter? Tutte e due. L’Inter la ritengo più forte della Lazio, ma man mano che le partite passano si vede una Lazio sempre più autorevole e che va vincere anche su campi difficili come quello del Genoa. Bisogna fare attenzione a questa squadra che è quella che sta meglio di tutte”.

Sul Lione: “Bisogna avere la consapevolezza di essere una squadra buona. L’avversario ritengo che non abbia lo spessore per mettere in difficoltà la Juventus, mi sembra che in Francia sia indietro in classifica e che subisca molti gol. Ha perso tanti giocatori importanti. Sicuramente è una squadra più temibile in casa che fuori, ma non penso che la Juve avrà problemi particolari. Da chi mi aspetto noi più? Alla Juve basta Ronaldo, bisognerà servirlo al meglio. Ci auguriamo che il centrocampo sia all’altezza della situazione per servire al meglio il Portogallo”.

Sulle gare a porte chiuse: “Sicuramente si falsa il campionato. Io sono del parere che quando si prendono delle decisioni vanno prese per tutti, giocate davanti al pubblico e non giocarci fa la differenza. La Juventus ha giocato a San Siro con il pubblico, allo Stadium invece non ci sarà, quindi farà la differenza il motivatore che l’Inter ha in panchina, ovvero Conte. Non vedo perché Lazio-Bologna e Lecce-Atalanta debbano giocarsi a porte aperte se c’è un pericolo di contagio”.

Sulla lotta Champions: “Io la favorita ritengo che sia il Liverpool, ma il Bayern sta facendo molto bene. E non escluderei il City, che va male in campionato, ma in Coppa dei Campioni sta andando bene”.

Chiellini titolare contro l’Inter? “Va utilizzato con il contagocce visto che arriva da un lungo stop, magari stasera col Lione potrebbe giocare un tempo e poi domenica si vedrà. Dipende da come si mette la partita”.

Clicca sul podcast in calce per l’intervento integrale.