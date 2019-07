© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ai microfoni di Radio Bianconera, nel corso di ‘Avanti Madama’, è intervenuto l’ex bianconero Beniamino Vignola: “Scambio Dybala-Lukaku? Direi no. Tecnicamente non è una cosa di cui la Juventus ha bisogno. Sarebbe un dispetto al duo di Milano Conte-Marotta, ma vorrebbe dire anche rinunciare a Dybala. Credo che sia una manovra per distogliere l’attenzione dall’obiettivo principale che è Icardi. Come caratteristiche credo che Lukaku sia avvicinabile a Higuain, per quello io dico che non è un giocatore che può servire alla Juventus come caratteristiche tecniche. Dybala? Parliamo di un giocatore con grandissime caratteristiche e qualità tecniche. L’arrivo di Ronaldo lo ha penalizzato perché si sposa poco col brasiliano. Anche quest’anno credo che farà molta fatica, a meno che non cali CR7, in quel caso forse avrebbe qualche occasione in più”.

Sul possibile 4-3-1-2: “È quello che sta proponendo anche Sarri, mi auguro che il suo pensiero possa essere vincente. Forse anche per questo il centrocampo della Juventus è stato un po’ stravolto, Ramsey e Rabiot sono sicuramente diversi da Khedira e Matuidi. Poi è sempre il campo che parla. Sarri ora deve cercare di amalgamare questa squadra, bisogna essere sostenuti dai risultati e fare in modo che tutti siano contenti”.