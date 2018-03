Real Madrid, Navas vuole restare. Ha la fiducia di Zidane

In arrivo uno fra De Gea, Courtois e Alisson

(ANSA) - ROMA, 27 MAR - Le voci sui nuovi arrivi nella 'Casa blanca' non sembrano disturbare Keylor Navas. Dal ritiro del Costarica, parla del proprio futuro fra i pali del Real Madrid dove, dalla prossima stagione la concorrenza sarà molto agguerrita. Il primo nome della lista dei probabili acquisti è quello dello spagnolo David De Gea, attuale estremo difensore del Manchester United. Ma ci sono anche il belga Thibaut Courtois e il brasiliano della Roma, Alisson, fra alternative. Navas, però, non ha intenzione di scansarsi per fare spazio al nuovo arrivato. Il portiere costaricano ha dalla sua l'appoggio di Zinedine Zidane, che ha grande fiducia nelle sue qualità, al punto da prendere le sue difese anche nei momenti più complicati. La stampa spagnola dà per certo l'arrivo di un nuovo portiere, Navas si candida per rimanere e allora a fare le valige potrebbe essere Kiko Casilla.