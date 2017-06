Real Madrid, Ronaldo e i suoi fratelli: sarà un'estate (anche) di cessioni

Quando si vince tutto, per più anni di seguito, bisogna cambiare tutto per trovare nuovi stimoli. Altrimenti si corre il rischio di ritrovarsi una squadra con poca fame.

Quando si vince tutto, per più anni di seguito, bisogna cambiare tutto per trovare nuovi stimoli. Altrimenti si corre il rischio di ritrovarsi una squadra con poca fame. Vedere per credere l'Inter di José Mourinho, quella del Triplete, che senza il ricambio estivo ha fallito la stagione seguente. Il Real Madrid potrebbe essere intenzionato a non commettere lo stesso errore. Secondo le ultime voci di mercato, infatti, ci sono tanti calciatori sulla lista dei possibili partenti.

Il primo, quello che ha sconquassato il mercato mondiale, non può che essere Cristiano Ronaldo. Boom, notizia che ha il monopolio di tutti i quotidiani sportivi spagnoli. Manchester United nel suo futuro? Possibile. Ma occhio anche al PSG, che sembrerebbe disposto a fare follie. E, guarda caso, i parigini, se non dovessero arrivare al portoghese, virerebbero su Gareth Bale. Eccolo, un altro che col mercato che ha può fare le valigie. Certo, quasi impossibile che partano entrambi, ma se dovesse arrivare - come probabile - Kylian Mbappé dal Monaco, il discorso potrebbe cambiare.

Ritornando al PSG, sembra che voglia costruire un asso di mercato importante con il Real. Con l'imminente partenza di Verratti, infatti, serve un regista a centrocampo e Al-Khelaifi avrebbe individuato il profilo giusto in Mateo Kovacic. Non appena ci sarà la cessione dell'ex Pescara, il club transalpino potrebbe affondare il colpo. Da quest'altra parte delle Alpi, però, c'è la Juventus che sta seguendo Danilo, anche se la trattativa non sembra essere bollente.

Oltre questi, poi, ci sono gli esuberi come Llorente, Borja Mayoral e potrebbe diventarlo anche Keylor Navas. Sì, perché Florentino Perez vuole un portiere più affidabile e ha puntato De Gea e Donnarumma. Inoltre Fabio Coentrao e Pepe sono già andati via, in scadenza di contratto. Si prevede una rivoluzione in casa Real, per non perdere quella voglia di vincere che ha caratterizzato tutta la storia del club. Tifosi però tranquilli, perché se andrà via un campione ne arriverà un altro. E' il modello Florentino: più campioni compro, più il fatturato cresce, più posso rivendere i campioni vecchi comprarne altri nuovi. Sarà un'estate anche di cessioni.