Real Madrid, sempre a segno all'Allianz Arena nelle ultime 12 gare

© foto di J.M.Colomo

Il Real Madrid sembra gradire non poco l'Allianz Arena. Nelle ultime dodici partite giocate in casa del Bayern Monaco, compresa quella di stasera (1-2 il risultato parziale), i blancos hanno infatti sempre trovato la via della rete. Per una gara del Real senza gol in Baviera dobbiamo risalire così al 1976, quando gli spagnoli persero 2-0 nella loro prima uscita in casa del Bayern.