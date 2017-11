Recoba: "Contro il Brescia all'esordio i miei gol più belli con l'Inter"

© foto di Federico De Luca

L'ex fantasista dell'Inter Alvaro Recoba, intervistato da SikaSports in Cina a margine dell'amichevole tra Inter Forever e Chinese All Star Legends Team, ha ricordato così la sua esperienza in nerazzurro: "I più importanti gol nell’Inter sono stati i primi due, perché li ho segnati nella gara d'esordio contro il Brescia ed ero ancora un ragazzino. Ho fatto la mia carriera, nel miglior modo possibile, poi nella vita non si sa mai, se poteva andare meglio o peggio, però io sono stato sempre contento. Ho fatto il massimo, a volte bastava e a volte no".