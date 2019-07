© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Ospite della Bobo Summer Cup, l'ex giocatore dell'Inter Alvaro Recoba ha parlato della squadra nerazzurra: "Penso che l'Inter debba comunque prendersi i suoi tempi, prendere per prendere si sbaglia. E' normale che un allenatore arriva e vuole subito avere i giocatori, ma i tempi ci sono da rispettare per tutti. Quelli che dovranno arrivare arriveranno. Anche gli attaccanti, poi non ce ne sono come Bobo (sorride, ndr). E' normale che adesso subentri un po' d'ansia. le squadre iniziano a fare le scelte, tirare sui prezzi. E' parte del gioco: la Juve con i suoi colpi importanti ha messo un po' di fretta alle altre, ma all'Inter c'è gente per fare le scelte giuste", le sue parole riprese da Sportmediaset.