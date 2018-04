Recoba studia da presidente. Si candiderà per guidare l'amato Nacional

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo le tante magie sui campi da gioco, Alvaro Recoba è pronto a vivere una nuova avventura. L'ex attaccante dell'Inter, infatti, dopo aver annunciato il ritiro al calcio due anni fa, è pronto a candidarsi per la presidenza del Nacional Montevideo. È stato lo stesso Chino ad annunciarlo nel corso di un'intervista a Sport 890: "Sin dal momento in cui ho smesso di giocare, ho pensato che il posto migliore per prendere decisioni per il club fosse da presidente. Mancano tanti mesi a dicembre ma mi sto preparando per fare il possibile per ottenere la presidenza della società".