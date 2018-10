Reddy (BBC): "San Paolo stadio peggiore mai visto, neanche in Africa"

Fonte: TuttoNapoli.net

Melissa Reddy, corrispondente per le pagine sportive di JOE, giornalista tra l'altro anche della BBC e autrice del video che sta spopolando in rete e ritrae le condizioni fatiscenti del San Paolo, è intervenuta a Radio Marte: "Due mesi fa realizzai un’intervista esclusiva con Paolo Maldini, al quale chiesi cosa manca alla Serie A per arrivare al livello degli altri principali campionati europei, lui mi rispose che un ruolo molto importante ce l’hanno gli stadi, solo la Juve tra le big ha uno stadio di proprietà, in questi giorni ho potuto tastare con mano quanto detto da Maldini, per questo ho fatto quel video. Do ragione al presidente De Laurentiis quando dice che i bagni non sono in linea con il valore di un top club come il Napoli. Sapevo che il San Paolo fosse uno stadio molto vecchio, obsoleto, però quello che ho visto è peggio di quello che mi aspettavo, ho visto pezzi di muro che cadevano, non c’è una sala stampa confortevole, mancano strutture per il lavoro dei giornalisti, il wi-fi non è adeguato, anche i tifosi meriterebbero di vedere la partita in modo più tranquillo. Ho lavorato tanto in Africa e in Sud America, ma il San Paolo è lo stadio peggiore che abbia mai visto. È un peccato perché Napoli è una città meravigliosa, adoro la cultura partenopea, il cibo, ci vorrebbe anche uno stadio all’altezza, i napoletani meritano uno stadio migliore. Pronostico? Ieri i due allenatori si sono elogiati molto, anche secondo me non c’è gap tra le due squadre, per me finirà 2 a 1 per il Liverpool".