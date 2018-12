Reja: "Napoli, puoi vincere l'Europa League. Magari in finale contro Sarri"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Edy Reja ai microfoni di Sky commenta l'eliminazione del Napoli dalla Champions League dopo il ko contro il Liverpool: "Resta sempre un Napoli che ha fatto molto bene. I tifosi napoletani stiano sereni perché la squadra ha onorato in maniera straordinaria la competizione. Ci saranno altre competizioni, in Europa League questa squadra può andare fino in fondo e dico che mi piacerebbe vedere una finale contro Sarri. Il campionato? Non se ne parla, la Juventus è troppo forte".

Tornerebbe su una panchina? "Me la sentirei ancora di allenare ma è da un paio d'anni che ho detto basta, largo ai giovani".